Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|
27.10.2025 01:20:34
"Volkswirtschaftlicher Irrsinn": Evonik-Chef fordert Abschaffung des Emissionshandels
Der europäische Emissionshandel steht unter Druck, weil die Mitgliedstaaten massive Preissteigerungen beim Tanken und Heizen vermeiden wollen. Evonik-Chef Kullmann fordert die Abschaffung des strengen Gebührensystems. Es belaste Europas Industrie in Zeiten des Epochenwandels.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evonik AGmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Evonik-Aktie gibt nach: Unternehmenschef kritisiert CO2-Handel und fordert Abschaffung (dpa-AFX)
|
27.10.25
|EU-Klimapolitik: Evonik-Chef Kullmann fordert Reform der CO₂-Abgabe (Spiegel Online)
|
27.10.25
|EU-Klimapolitik: Evonik-Chef fordert Reform der CO₂-Abgabe (Spiegel Online)
|
22.10.25
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.25
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Evonik auf 15 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
20.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
17.10.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Minus (finanzen.at)
|
15.10.25
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)