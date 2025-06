Warburg Research: Brenntag SE-Aktie erhält Buy

Der Chemikalienhändler Brenntag steht auf der Liste der Unternehmen, bei denen das Analysehaus Warburg Research für 2025 eine Gewinnwarnung befürchtet. Der diesjährige "Warburg Guide to Warnings" komme in Zeiten erhöhter ökonomischer und geopolitischer Spannungen, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst am Donnerstag. Im Anlauf auf die Berichtssaison für das zweite Quartal stünden im Juli die Zoll-Entscheidungen des Weißen Hauses für die EU an, die einige Unternehmen zur Anpassung der Jahresziele bewegen dürften. Van der Horst zählt 16 Unternehmen mit Gewinnwarnungsrisiken auf und 9 mit Überraschungspotenzial. Brenntag wird fundamental beim Kursziel von 69 Euro mit "Buy" eingestuft.

Um 16:21 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 57,70 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 19,58 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 97 367 Stück. Auf Jahressicht 2025 legte die Aktie um 3,4 Prozent zu. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2025 wird Brenntag SE voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren.

