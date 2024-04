Warburg Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Quartalszahlen von 226 auf 227 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber dürfte ein starkes Ertragswachstum von 15 Prozent ausweisen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) geht er von einem Plus von 11 Prozent aus.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Deutsche Börse-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 13:12 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 190,55 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 19,13 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55 179 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2024 um 2,2 Prozent zu. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.