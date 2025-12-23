Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

23.12.2025 08:19:38

WDH/Novo Nordisk erhält in den USA Tabletten-Zulassung für Wegovy - Aktie steigt

(Tippfehler im 1. Satz berichtigt)

BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk darf sein Abnehmmedikament Wegovy in den USA in Zukunft als Tablette und nicht mehr nur als Spritze verkaufen. Der Preis für die monatliche 1,5-Milligramm-Dosis soll bei Selbstzahlern bei 149 US-Dollar liegen, wie Novo Nordisk am späten Montagabend in Bagsvaerd mitteilte. Verkaufsstart soll Anfang Januar sein.

Die Zulassung könnte nach Einschätzung von Experten ein entscheidender Schritt sein, um sich in dem lukrativen und stark umkämpften Markt für Abnehmmittel gegen den US-Konkurrenten Eli Lilly zu behaupten. Die seit Mitte 2024 stark unter Druck stehende Novo-Nordisk-Aktie legte in den Vereinigten Staaten nachbörslich kräftig zu./zb/jha/mis

