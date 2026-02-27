UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
27.02.2026 07:53:38
Weitere Veränderungen im UBS-Verwaltungsrat
An der kommenden Generalversammlung der UBS wird es neben dem Ausscheiden von Vize-Präsident Lukas Gähwiler zu weiteren Veränderungen im Verwaltungsrat kommen. Zwei weitere Kandidaten werden für die Wahl Vorgeschlagen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
