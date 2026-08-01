Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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01.08.2026 04:24:53
Why Apple Stock Dropped on Friday
Shares of Apple (NASDAQ: AAPL) fell on Friday after the iPhone maker warned of supply shortages and soaring component costs that were delaying sales and denting its profit margins.Image source: Getty Images.Apple's revenue grew 16% year over year to a whopping $109 billion in its fiscal 2026 third quarter, which ended on June 27. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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