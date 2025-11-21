AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

22.11.2025 00:23:41

Why AstraZeneca Stock Bumped Higher Today

AstraZeneca (NASDAQ: AZN) stock finished the trading week in style, rising by nearly 3% in value on Friday. That was due to news from the company that it's expanding its manufacturing footprint in the U.S. That price rise was high enough to convincingly beat the S&P 500 index, which crept up by almost 1%.AstraZeneca announced it is investing $2 billion in expanding its drug-making capabilities in Maryland, specifically at an existing plant in Frederick and a new one in Gaithersburg. The former is a manufacturing site for biologics, while the latter is planned as a state-of-the-art facility for innovative molecules that will be used in clinical trials.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Analysen zu AstraZeneca PLC

14.11.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
12.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10.11.25 AstraZeneca Halten DZ BANK
10.11.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
10.11.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 2 ADRs 66 200,00 1,07% AstraZeneca PLC ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 2 ADRs
AstraZeneca PLC (spons. ADRs) 77,50 0,00% AstraZeneca PLC (spons. ADRs)
AstraZeneca PLC 158,35 1,64% AstraZeneca PLC

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

