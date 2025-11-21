AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|
22.11.2025 00:23:41
Why AstraZeneca Stock Bumped Higher Today
AstraZeneca (NASDAQ: AZN) stock finished the trading week in style, rising by nearly 3% in value on Friday. That was due to news from the company that it's expanding its manufacturing footprint in the U.S. That price rise was high enough to convincingly beat the S&P 500 index, which crept up by almost 1%.AstraZeneca announced it is investing $2 billion in expanding its drug-making capabilities in Maryland, specifically at an existing plant in Frederick and a new one in Gaithersburg. The former is a manufacturing site for biologics, while the latter is planned as a state-of-the-art facility for innovative molecules that will be used in clinical trials.
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.