Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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03.11.2026 11:00:00
Why I Still Wouldn't Buy Nike Stock in November
As the 2026 investing year winds down, more investors are analyzing their portfolios and preparing for 2027. For some investors, it may mean cutting positions or making sure they aren't overly concentrated in one specific area.
Others may be worried they have too many growth stocks and not enough income stocks. With Nike's (NYSE: NKE) dividend yielding a respectable 4.2%, it may seem like a good addition to a portfolio. However, a closer look reveals more considerations are needed than just yield.
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