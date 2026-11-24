Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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24.11.2026 23:56:01
Why Intel Stock Fell Today
Intel (NASDAQ:INTC) stock finished down 8.1% on Tuesday, Nov. 24, as investors retreated from the same chip stocks they couldn't get enough of a day earlier.
The Nasdaq Composite sank 1.5%, while the S&P 500 fell 0.5%.
Nvidia (NASDAQ:NVDA)'s decision to bring back CEO Jensen Huang set off a huge rally across chip stocks on Monday as investors reacted to the stunning reversal just a week after the board told investors it wasn't an option. The Nasdaq had its best day since April of 2025.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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19.11.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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19.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
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19.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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19.11.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
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16.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
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16.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intel-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|18 610,00
|-4,32%
|Intel Corp.
|48,91
|-2,19%