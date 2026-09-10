Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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10.09.2026 20:39:22
Why Intel Stock Slumped Today
Intel (NASDAQ: INTC) stock slumped 4.8% through 2:22 p.m. ET Thursday after the semiconductor stock received only lukewarm endorsement from investment bank Piper Sandler.
Piper Sandler analyst David O'Connor initiated coverage of Intel stock this morning. The big shift in the artificial intelligence industry away from "training" AIs and asking them questions ("inference") to using AI agents to accomplish tasks ("agentic AI") is a tailwind for Intel, "driving demand for its CPU server products," says O'Connor.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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10.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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10.09.26
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|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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10.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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10.09.26
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|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
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09.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
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