Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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17.08.2026 17:59:03
Why Is Nike Stock Falling on Monday?
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Nachrichten zu Nike Inc.
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18:01
|Handel in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
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14.08.26
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14.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones mittags im Minus (finanzen.at)
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14.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
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14.08.26
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Analysen zu Nike Inc.
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|Bernstein Research
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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