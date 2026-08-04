Nike Aktie
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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nike von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 40 US-Dollar gesenkt. Finanzielle Belastungen aus der Ende 2024 begonnenen Strategie "Win Now" könnten sich noch bis in das Jahr 2028 hinziehen, schrieb Matthew R. Boss in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So könnten beispielsweise Umstrukturierungen auf dem chinesischen Markt den dort erzielten Umsatz um mehr als eine Milliarde US-Dollar schmälern. Mit seinen Schätzungen für das Ergebnis je Aktie im zweiten Halbjahr 2027 und im Jahr 2028 liegt er nach eigener Aussage um rund ein Fünftel unter den jeweiligen Konsensschätzungen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Underweight
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 40,00
|
Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
$ 42,64
|
Abst. Kursziel*:
-6,19%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
$ 42,64
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Abst. Kursziel aktuell:
-6,19%
|
Analyst Name::
Matthew R. Boss
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
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