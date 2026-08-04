Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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04.08.2026 11:53:23

Nike Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nike von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 40 US-Dollar gesenkt. Finanzielle Belastungen aus der Ende 2024 begonnenen Strategie "Win Now" könnten sich noch bis in das Jahr 2028 hinziehen, schrieb Matthew R. Boss in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So könnten beispielsweise Umstrukturierungen auf dem chinesischen Markt den dort erzielten Umsatz um mehr als eine Milliarde US-Dollar schmälern. Mit seinen Schätzungen für das Ergebnis je Aktie im zweiten Halbjahr 2027 und im Jahr 2028 liegt er nach eigener Aussage um rund ein Fünftel unter den jeweiligen Konsensschätzungen./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Underweight
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 40,00
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
$ 42,64 		Abst. Kursziel*:
-6,19%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 42,64 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,19%
Analyst Name::
Matthew R. Boss 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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