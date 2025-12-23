Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
23.12.2025 23:03:28
Why Novo Nordisk Stock Popped Today
Shares of Novo Nordisk (NYSE: NVO) rose more than 7% on Tuesday after the drugmaker received regulatory approval for its long-awaited GLP-1 pill in the U.S. Image source: Novo Nordisk.The U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved the Danish healthcare leader's once-daily oral semaglutide treatment to reduce excess body weight and maintain weight reduction in adults. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!