Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.12.2025 23:03:28

Why Novo Nordisk Stock Popped Today

Shares of Novo Nordisk (NYSE: NVO) rose more than 7% on Tuesday after the drugmaker received regulatory approval for its long-awaited GLP-1 pill in the U.S. Image source: Novo Nordisk.The U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved the Danish healthcare leader's once-daily oral semaglutide treatment to reduce excess body weight and maintain weight reduction in adults. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novo Nordisk (spons. ADRs)mehr Nachrichten