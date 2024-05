Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Letztendlich wagten sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,66 Prozent höher bei 1 809,88 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,021 Prozent auf 1 797,65 Punkte an der Kurstafel, nach 1 798,02 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 811,08 Punkte, das Tagestief hingegen 1 797,45 Zähler.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, bei 1 788,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 723,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 624,29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 5,59 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 812,68 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Punkte.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 7,50 Prozent auf 4,30 EUR), Warimpex (+ 2,56 Prozent auf 0,80 EUR), Verbund (+ 1,76 Prozent auf 75,10 EUR), STRABAG SE (+ 1,52 Prozent auf 40,15 EUR) und Raiffeisen (+ 1,50 Prozent auf 16,90 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Semperit (-1,72 Prozent auf 11,40 EUR), PORR (-1,52 Prozent auf 14,30 EUR), Österreichische Post (-1,17 Prozent auf 29,60 EUR), FACC (-1,11 Prozent auf 6,21 EUR) und S IMMO (-0,87 Prozent auf 17,10 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 377 154 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 25,639 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,82 zu Buche schlagen. Im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,31 Prozent die höchste Dividendenrendite.

