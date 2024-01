Wiener Börse-Handel ATX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

So bewegt sich der ATX heute.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,02 Prozent schwächer bei 3 375,50 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 113,910 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,049 Prozent schwächer bei 3 408,68 Punkten in den Handel, nach 3 410,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 369,58 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 408,91 Zählern.

ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wurde der ATX auf 3 371,39 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 158,47 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 16.01.2023, bei 3 299,57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 1,07 Prozent. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 448,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 368,52 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 1,01 Prozent auf 39,19 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,85 Prozent auf 23,84 EUR), Andritz (+ 0,09 Prozent auf 54,55 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 30,40 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 21,05 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Verbund (-3,19 Prozent auf 78,85 EUR), Lenzing (-2,77 Prozent auf 31,60 EUR), EVN (-2,71 Prozent auf 26,95 EUR), Wienerberger (-1,79 Prozent auf 28,56 EUR) und Erste Group Bank (-1,66 Prozent auf 38,61 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 412 193 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 28,158 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,81 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at