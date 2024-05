Wienerberger-Aktie etwas stärker: Wienerberger kauft GrainPlastics

Der heimische Ziegelhersteller Wienerberger hat in den Niederlanden GrainPlastics übernommen, einen Anbieter von Drainage- und Kabelschutzlösungen.

"Mit neuen Produktionsstätten in Leeuwarden und Hoogeveen erweitert Wienerberger sein Lösungsangebot im Bereich Wasser- und Energiemanagement", so die Wiener. Seit 2020 seien über 400 Mio. Euro für Initiativen im Rohrgeschäft und Übernahmeprojekte in der Region West aufgewandt worden.

Kaufpreises für GrainPlastics wurde keiner genannt. Mit einer Belegschaft von etwa 80 Mitarbeitern erwirtschafteten die Holländer 2023 einen Umsatz von ca. 30 Mio. Euro, Wienerberger brachte es auf rund 4,2 Mrd. Euro Erlös.

Die Wienerberger-Aktie gewinnt in Wien zeitweise 0,28 Prozent auf 35,28 Euro.

stf/cgh

APA