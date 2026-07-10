Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
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10.07.2026 08:04:56
Xavier Niel becomes largest Vodafone shareholder
French billionaire purchases stake from Emirati group e& in move to bolster European telecoms businessesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|Billionaire Xavier Niel could be the jolt Vodafone needs (Financial Times)
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