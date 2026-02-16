Vodafone Group Aktie
|1,31EUR
|0,00EUR
|0,15%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
16.02.2026 12:18:12
Vodafone Group Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vodafone von 78 auf 85 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Freitagabend an die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals an./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 22:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
0,85 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
1,14 £
|
Abst. Kursziel*:
-25,31%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
1,14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-25,27%
|
Analyst Name::
Andrew Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vodafone Group PLC
|12:18
|Vodafone Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|05.02.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,31
|0,19%
