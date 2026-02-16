Vodafone Group Aktie

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vodafone von 78 auf 85 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Freitagabend an die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals an./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 22:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
0,85 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
1,14 £ 		Abst. Kursziel*:
-25,31%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
1,14 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-25,27%
Analyst Name::
Andrew Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

