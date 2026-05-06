Vodafone Group Aktie

1,34EUR 0,00EUR -0,33%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

06.05.2026 12:55:16

Vodafone Group Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Pence belassen. Die Komplettübernahme des bislang mit Hutchison betriebenen Gemeinschaftsunternehmens Three durch Vodafone komme früher als erwartet und sei positiv, schrieb Robert Grindle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1,55 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1,16 £ 		Abst. Kursziel*:
33,33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1,16 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
Analyst Name::
Robert Grindle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:55 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
05.05.26 Vodafone Group Overweight Barclays Capital
05.05.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
