Vodafone Group Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vodafone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Pence belassen. Die vollständige Kontrolle der britischen Mobilfunk-Tochter VodafoneThree komme früher als erwartet, schrieb Maurice Patrick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Kaufpreis aber sei attraktiv. Auch wenn Aktienrückkäufe daher nun erst einmal pausieren dürften, sei der Schritt alles in allem positiv./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Overweight
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
1,20 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1,18 £
|
Abst. Kursziel*:
1,91%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1,16 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,37%
|
Analyst Name::
Maurice Patrick
|
KGV*:
-
