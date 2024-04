XETRA-Handel: Börsianer lassen DAX zum Start steigen

Am Mittwoch steigt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,17 Prozent auf 18 167,85 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,791 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,014 Prozent auf 18 140,19 Punkte an der Kurstafel, nach 18 137,65 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 189,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 129,57 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 2,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bewegte sich der DAX bei 18 205,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2024, notierte der DAX bei 16 889,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2023, wies der DAX einen Stand von 15 863,95 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,34 Prozent aufwärts. 18 567,16 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Infineon (+ 6,49 Prozent auf 31,74 EUR), SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 176,74 EUR), adidas (+ 0,79 Prozent auf 229,70 EUR), Rheinmetall (+ 0,54 Prozent auf 517,40 EUR) und Continental (+ 0,44 Prozent auf 63,22 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Siemens Energy (-1,86 Prozent auf 17,43 EUR), Bayer (-0,90 Prozent auf 27,10 EUR), Daimler Truck (-0,87 Prozent auf 43,07 EUR), EON SE (-0,64 Prozent auf 12,44 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,62 Prozent auf 120,60 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 115 503 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 193,876 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 3,02 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

