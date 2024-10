XETRA-Handel Das macht der MDAX am Mittag

Der MDAX gönnt sich am ersten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,03 Prozent tiefer bei 27 328,92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 268,498 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,043 Prozent schwächer bei 27 324,48 Punkten, nach 27 336,34 Punkten am Vortag.

Bei 27 289,13 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 27 474,57 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bei 25 843,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, den Wert von 25 343,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, betrug der MDAX-Kurs 24 065,65 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,83 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. 23 476,10 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 4,39 Prozent auf 31,36 EUR), TeamViewer (+ 3,04 Prozent auf 12,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,28 Prozent auf 38,63 EUR), HelloFresh (+ 2,24 Prozent auf 8,77 EUR) und Nordex (+ 1,82 Prozent auf 13,41 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Befesa (-1,96 Prozent auf 24,02 EUR), thyssenkrupp (-1,62 Prozent auf 3,41 EUR), Stabilus SE (-1,61 Prozent auf 36,65 EUR), LEG Immobilien (-1,40 Prozent auf 91,30 EUR) und TAG Immobilien (-1,36 Prozent auf 15,99 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 483 721 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 19,742 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Die thyssenkrupp-Aktie präsentiert mit 4,50 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. RTL lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 15,92 Prozent.

Redaktion finanzen.at