XETRA-Handel: DAX letztendlich freundlich

In Frankfurt standen die Signale am Abend auf Stabilisierung.

Der DAX beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 16 769,36 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,678 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,460 Prozent stärker bei 16 828,75 Punkten, nach 16 751,64 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 16 963,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 16 648,80 Einheiten.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, notierte der DAX bei 16 397,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2023, notierte der DAX bei 15 247,21 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 02.01.2023, den Wert von 14 069,26 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 4,25 Prozent auf 299,20 EUR), Sartorius vz (+ 3,63 Prozent auf 345,30 EUR), Fresenius SE (+ 3,38) Prozent auf 29,02 EUR), Bayer (+ 2,07 Prozent auf 34,33 EUR) und Commerzbank (+ 1,63 Prozent auf 10,94 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Zalando (-2,28 Prozent auf 20,96 EUR), Infineon (-1,96 Prozent auf 37,06 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,72 Prozent auf 28,05 EUR), SAP SE (-1,53 Prozent auf 137,34 EUR) und Symrise (-1,43 Prozent auf 98,22 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 271 246 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 163,150 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,76 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at