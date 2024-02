XETRA-Handel: DAX liegt zum Start im Plus

Anleger in Frankfurt schicken den DAX aktuell erneut ins Plus.

Am Dienstag bewegt sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,26 Prozent stärker bei 16 948,62 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,716 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,366 Prozent auf 16 965,89 Punkte an der Kurstafel, nach 16 904,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 16 943,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 967,67 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, betrug der DAX-Kurs 16 594,21 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 135,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, betrug der DAX-Kurs 15 345,91 Punkte.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,07 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 17 004,55 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Beiersdorf (+ 1,78 Prozent auf 142,95 EUR), Siemens Energy (+ 1,16 Prozent auf 13,96 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,99 Prozent auf 398,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,90 Prozent auf 63,75 EUR) und Continental (+ 0,78 Prozent auf 74,64 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Bayer (-2,26 Prozent auf 27,95 EUR), Infineon (-1,31 Prozent auf 34,20 EUR), RWE (-1,03 Prozent auf 33,58 EUR), Porsche (-0,90 Prozent auf 81,80 EUR) und Siemens Healthineers (-0,61 Prozent auf 52,08 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 183 078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 191,410 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,93 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at