XETRA-Handel DAX präsentiert sich leichter

Der DAX notiert am Dienstag im negativen Bereich.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,45 Prozent tiefer bei 18 690,44 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,819 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 18 775,55 Punkte an der Kurstafel, nach 18 774,71 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 676,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 855,05 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 18 161,01 Punkten gehandelt. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, bei 17 601,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, mit 15 983,97 Punkten bewertet.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,46 Prozent zu. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,80 Prozent auf 26,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,79 Prozent auf 122,55 EUR), Symrise (+ 1,60 Prozent auf 107,80 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,57 Prozent auf 28,43 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 1,28 Prozent auf 50,56 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Bayer (-2,07 Prozent auf 27,69 EUR), Hannover Rück (-1,81 Prozent auf 222,70 EUR), Deutsche Börse (-1,48 Prozent auf 180,20 EUR), SAP SE (-1,44 Prozent auf 177,82 EUR) und MTU Aero Engines (-1,37 Prozent auf 230,90 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 3 565 873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 210,170 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,57 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at