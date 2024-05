XETRA-Handel: DAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Um 09:12 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent höher bei 18 780,14 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,841 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,018 Prozent auf 18 719,81 Punkte an der Kurstafel, nach 18 716,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 790,57 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 719,81 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,037 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2024, wurde der DAX auf 18 026,58 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 15.02.2024, lag der DAX bei 17 046,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, stand der DAX bei 15 917,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,99 Prozent. Bei 18 845,86 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Zählern.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Merck (+ 4,01 Prozent auf 164,65 EUR), Commerzbank (+ 2,69 Prozent auf 14,71 EUR), Hannover Rück (+ 1,85 Prozent auf 231,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,62 Prozent auf 24,53 EUR) und Continental (+ 1,22 Prozent auf 62,86 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Allianz (-1,92 Prozent auf 260,30 EUR), Bayer (-1,47 Prozent auf 28,79 EUR), Deutsche Börse (-0,55 Prozent auf 179,25 EUR), RWE (-0,54 Prozent auf 34,76 EUR) und Porsche (-0,51 Prozent auf 85,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 807 011 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 206,225 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at