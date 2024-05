XETRA-Handel LUS-DAX am Nachmittag in Rot

Um 15:55 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent leichter bei 18 682,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 750,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 634,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, bei 17 716,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 21.02.2024, bei 17 179,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, bei 16 282,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,58 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Beiersdorf (+ 0,45 Prozent auf 146,00 EUR), SAP SE (+ 0,43 Prozent auf 180,16 EUR), Symrise (+ 0,29 Prozent auf 103,35 EUR), Porsche Automobil vz (+ 0,28 Prozent auf 49,55 EUR) und Hannover Rück (+ 0,27 Prozent auf 224,60 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-3,04 Prozent auf 23,61 EUR), Infineon (-2,69 Prozent auf 36,49 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,51 Prozent auf 28,74 EUR), Porsche (-1,53 Prozent auf 79,60 EUR) und Deutsche Bank (-1,35 Prozent auf 15,47 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 607 788 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 206,622 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,99 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at