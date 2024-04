XETRA-Handel So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag

Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,50 Prozent schwächer bei 17 989,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 18 107,50 Punkte, das Tagestief hingegen 17 988,00 Zähler.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.03.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 17 789,00 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, notierte der LUS-DAX bei 16 622,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, bei 15 672,00 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,44 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit RWE (+ 1,90 Prozent auf 31,09 EUR), Zalando (+ 1,07 Prozent auf 26,36 EUR), Rheinmetall (+ 0,76 Prozent auf 527,00 EUR), Beiersdorf (+ 0,58 Prozent auf 130,20 EUR) und Merck (+ 0,47 Prozent auf 151,00 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Deutsche Telekom (-5,80 Prozent auf 21,29 EUR), Commerzbank (-1,77 Prozent auf 13,31 EUR), Siemens Healthineers (-1,35 Prozent auf 54,16 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,19 Prozent auf 24,90 EUR) und Siemens Energy (-1,07 Prozent auf 17,63 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 342 448 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 201,253 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Mit 7,24 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at