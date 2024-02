XETRA-Handel TecDAX beginnt die Sitzung im Minus

Der TecDAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:11 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,09 Prozent auf 3 391,42 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 516,440 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,302 Prozent leichter bei 3 384,10 Punkten in den Handel, nach 3 394,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 381,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 393,20 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 26.01.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 359,87 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, den Stand von 3 136,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, mit 3 200,35 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,01 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 436,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 2,74 Prozent auf 32,22 EUR), TeamViewer (+ 0,84 Prozent auf 14,45 EUR), SMA Solar (+ 0,79 Prozent auf 48,32 EUR), JENOPTIK (+ 0,47 Prozent auf 30,00 EUR) und SAP SE (+ 0,32 Prozent auf 170,34 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-1,04 Prozent auf 13,85 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,03 Prozent auf 18,67 EUR), Infineon (-1,00 Prozent auf 32,77 EUR), Siemens Healthineers (-0,62 Prozent auf 54,28 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,48 Prozent auf 112,90 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 341 165 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 198,615 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten

Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,76 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at