XETRA-SCHLUSS/DAX auf Allzeithoch - US-Inflation kein Party-Crasher

DOW JONES--Die Party am deutschen Aktienmarkt hat auch am Mittwoch angedauert. Die Stimmung ist prima, dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Zum einen wird darauf gehofft, dass auf der Münchner Sicherheitskonferenz erste Ideen auf den Weg gebracht werden, den Friedensprozess in der Ukraine zu starten. Zum anderen dürfte die Bundestagswahl am Wochenende darauf einen Politikschwenk einleiten. Drittens wird die Europäische Zentralbank im Jahresverlauf die Leitzinsen weiter senken, was viertens tendenziell den Euro in Richtung Parität zum Dollar führt. Selbst ein überraschend deutlicher Anstieg der US-Inflation konnte die Party nicht beenden, der DAX stieg am Nachmittag mit 22.186 Zählern auf Rekordhoch, aus dem Handel ging der Index 0,5 Prozent höher bei 22.148 Punkten.

Mit dem Inflationsschub in den USA zum Jahresstart dürfte die US-Notenbank noch für längere Zeit das Zinsniveau beibehalten, Erwartungen an Zinssenkungen wurden am US-Anleihemarkt ausgepreist. Die Zinsen sind US-Präsident Donald Trump ein Dorn im Auge, wie auch die bislang geltenden Zölle, die er gegenüber Europa und Deutschland nivellieren will.

Nicht alles steigt

Von den steigenden Marktzinsen profitierten heute die Aktie der Banken, Deutsche Bank schlossen 2,3 Prozent im Plus. Reflexartig werden bei steigenden Renditen sofort die Aktien der Immobilienunternehmen gegeben, Vonovia schlossen als DAX-Schlusslicht 3,3 Prozent im Minus.

Die laufende Berichtssaison zeigt, dass es nicht überall rund läuft. Die Viertquartalszahlen der Deutschen Börse fielen insgesamt etwas besser als erwartet aus. Der Ausblick entspreche den Prognosen, so die Analysten von Jefferies. Positiv wurde die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms über 500 Millionen Euro aufgenommen. Für die Aktie ging es um 1,4 Prozent nach oben.

Siemens Energy hat seine Wachstums- und Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2024/25 bestätigt. Der Energietechnik-Konzern plant weiterhin mit einem Umsatzplus auf vergleichbarer Basis zwischen 8 und 10 Prozent und einer um Sondereffekte bereinigten Ergebnis-Marge zwischen 3 und 5 Prozent. Die Aktie legte um 5 Prozent zu.

Die Geschäftszahlen von Carl Zeiss Meditec bewegten sich laut RBC-Research im Rahmen der Erwartungen. Allerdings gab das Unternehmen erneut keine quantitative Prognose für 2025 ab, sondern sprach lediglich von einem weiterhin schwierigen Umfeld. Nach einem Plus von fast 30 Prozent seit Jahresbeginn ging es um 12,5 Prozent nach unten.

Das bereinigte operative Ergebnis von Teamviewer im vierten Quartal fiel laut JP Morgan 4,5 Prozent über der Konsensschätzung aus, der Kurs stieg um 3,7 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 22.148,03 +0,5% +11,22%

DAX-Future 22.245,00 +0,6% +11,35%

XDAX 22.157,54 +0,3% +11,74%

MDAX 27.187,80 -0,2% +6,22%

TecDAX 3.833,16 +0,0% +12,07%

SDAX 14.735,47 -0,1% +7,44%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,20 -52

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 27 13 0 4.126,4 73,8 55,8

MDAX 30 20 0 642,0 42,6 48,8

TecDAX 18 12 0 1.031,1 19,3 16,5

SDAX 35 33 2 102,4 10,0 8,7

