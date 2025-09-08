Zalando-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform

RBC Capital Markets-Analyst Richard Chamberlain hat sich intensiv mit dem Zalando-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Richard Chamberlain erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie, seine aktuellen Preisumfragen im europäischen Einzelhandel zeigten, dass die Schere zwischen design- und preisorientierten Produkten weiter aufgehe. Spezialisierte Bekleidungshändler wie Zara oder H&M verlangten für ihre Produkte höhere Preise.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:16 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 25,13 EUR nach oben. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 59,17 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 214 934 Aktien. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2025 um 22,4 Prozent. Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 18:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.