Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schwächer

Um 15:41 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,21 Prozent auf 4 526,07 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,948 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,060 Prozent fester bei 4 538,12 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 535,40 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 515,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 546,06 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,309 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 20.11.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 342,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.09.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 275,98 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 20.12.2022, lag der Euro STOXX 50 noch bei 3 802,49 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 17,37 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 593,11 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 0,82 Prozent auf 15,15 EUR), Bayer (+ 0,78 Prozent auf 32,45 EUR), Siemens (+ 0,50 Prozent auf 168,82 EUR), Deutsche Börse (+ 0,50 Prozent auf 182,15 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,49 Prozent auf 21,59 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,95 Prozent auf 44,87 EUR), Infineon (-1,06 Prozent auf 37,66 EUR), SAP SE (-0,96 Prozent auf 139,90 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,82 Prozent auf 2,63 EUR) und Stellantis (-0,59 Prozent auf 21,11 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 2 720 711 Aktien gehandelt. Mit 370,462 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

2023 weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at