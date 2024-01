Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt letztendlich zurück

Der DAX fiel am vierten Tag der Woche.

Schlussendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,86 Prozent tiefer bei 16 547,03 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,676 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,516 Prozent fester bei 16 775,92 Punkten, nach 16 689,81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 16 541,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 839,49 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,430 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.12.2023, lag der DAX bei 16 794,43 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 11.10.2023, einen Stand von 15 460,01 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.01.2023, wies der DAX einen Wert von 14 947,91 Punkten auf.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 0,72 Prozent auf 308,20 EUR), Henkel vz (+ 0,35 Prozent auf 73,92 EUR), Beiersdorf (+ 0,04 Prozent auf 138,10 EUR), Porsche (+ 0,03 Prozent auf 77,34 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,00 Prozent auf 202,40 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Deutsche Bank (-4,31 Prozent auf 12,20 EUR), RWE (-2,99 Prozent auf 39,55 EUR), Bayer (-2,79 Prozent auf 33,79 EUR), Zalando (-2,49 Prozent auf 18,40 EUR) und Daimler Truck (-2,19 Prozent auf 32,12 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 764 424 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 162,916 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

