Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab

Am Freitag verliert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,77 Prozent auf 16 488,60 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,659 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,676 Prozent auf 16 504,88 Punkte an der Kurstafel, nach 16 617,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 546,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 452,68 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 2,02 Prozent. Vor einem Monat, am 05.12.2023, wurde der DAX mit 16 533,11 Punkten berechnet. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 05.10.2023, den Stand von 15 070,22 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, bei 14 436,31 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 0,83 Prozent auf 11,56 EUR), QIAGEN (+ 0,51 Prozent auf 39,79 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,24) Prozent auf 22,52 EUR), Deutsche Börse (+ 0,11 Prozent auf 185,30 EUR) und Siemens Healthineers (-0,19 Prozent auf 51,68 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Zalando (-2,30 Prozent auf 18,93 EUR), Siemens (-2,27 Prozent auf 158,74 EUR), Porsche (-1,98 Prozent auf 76,18 EUR), adidas (-1,98 Prozent auf 170,32 EUR) und Sartorius vz (-1,81 Prozent auf 315,00 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3 591 558 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 160,389 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,09 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

