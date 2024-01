Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell

Der MDAX verliert am Dienstag an Wert.

Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 1,35 Prozent tiefer bei 25 635,88 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 249,415 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,561 Prozent auf 25 841,94 Punkte an der Kurstafel, nach 25 987,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25 841,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 624,25 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bei 27 133,80 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 16.10.2023, mit 25 019,40 Punkten bewertet. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 16.01.2023, einen Stand von 28 456,64 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,48 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 624,25 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 2,46 Prozent auf 27,44 EUR), Delivery Hero (+ 1,74 Prozent auf 22,54 EUR), Ströer SE (+ 1,26 Prozent auf 52,10 EUR), Siltronic (+ 1,18 Prozent auf 89,80 EUR) und JENOPTIK (+ 0,38 Prozent auf 26,50 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen HUGO BOSS (-12,43 Prozent auf 58,06 EUR), HelloFresh (-5,15 Prozent auf 11,89 EUR), EVOTEC SE (-4,20 Prozent auf 15,96 EUR), Aroundtown SA (-3,59 Prozent auf 2,15 EUR) und SMA Solar (-3,34 Prozent auf 49,44 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 2 880 667 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 16,901 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,17 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

