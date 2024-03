Zurückhaltung in Zürich: SLI am Mittag im Minus

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,08 Prozent leichter bei 1 929,11 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,198 Prozent auf 1 926,74 Punkte an der Kurstafel, nach 1 930,56 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 925,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 931,53 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.02.2024, betrug der SLI-Kurs 1 820,72 Punkte. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, bei 1 793,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.03.2023, wies der SLI einen Wert von 1 701,76 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,39 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 931,53 Punkte. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Swatch (I) (+ 2,82 Prozent auf 214,80 CHF), Logitech (+ 2,00 Prozent auf 83,66 CHF), Richemont (+ 1,49 Prozent auf 149,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,07 Prozent auf 42,50 CHF) und Swisscom (+ 0,95 Prozent auf 510,20 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Swiss Life (-5,50 Prozent auf 629,40 CHF), ams (-3,25 Prozent auf 1,16 CHF), Roche (-3,15 Prozent auf 233,40 CHF), SGS SA (-2,43 Prozent auf 86,08 CHF) und Straumann (-1,18 Prozent auf 146,90 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 450 275 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 256,386 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,91 erwartet. Swiss Re lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,80 Prozent.

Redaktion finanzen.at