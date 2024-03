Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels freundlich

Das macht das Börsenbarometer in Europa am zweiten Tag der Woche.

Der Euro STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,03 Prozent auf 5 045,90 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,356 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,041 Prozent auf 5 046,26 Punkte an der Kurstafel, nach 5 044,19 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 048,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5 045,09 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 26.02.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 864,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 521,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 130,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,81 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 058,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Enel (+ 0,94 Prozent auf 6,12 EUR), UniCredit (+ 0,93 Prozent auf 34,38 EUR), Eni (+ 0,56 Prozent auf 14,49 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,50 Prozent auf 438,80 EUR) und Allianz (+ 0,27 Prozent auf 275,95 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Bayer (-0,89 Prozent auf 26,60 EUR), BASF (-0,43 Prozent auf 52,70 EUR), Infineon (-0,23 Prozent auf 30,81 EUR), Deutsche Börse (-0,19 Prozent auf 185,80 EUR) und Siemens (-0,13 Prozent auf 173,84 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Enel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 587 782 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 413,360 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 9,70 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at