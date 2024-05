Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag freundlich

Der STOXX 50 zeigt am Mittag eine positive Tendenz.

Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,70 Prozent höher bei 4 430,85 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,287 Prozent höher bei 4 412,82 Punkten, nach 4 400,19 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 412,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 432,77 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 372,21 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 07.02.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 235,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, lag der STOXX 50 bei 4 032,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,28 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 462,29 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell UBS (+ 9,28 Prozent auf 27,21 CHF), UniCredit (+ 3,17 Prozent auf 35,94 EUR), Glencore (+ 2,21 Prozent auf 4,65 GBP), Rio Tinto (+ 2,14 Prozent auf 55,84 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 1,68 Prozent auf 45,51 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Deutsche Telekom (-0,60 Prozent auf 21,61 EUR), BP (-0,20 Prozent auf 5,09 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,10 Prozent auf 413,90 EUR), Unilever (-0,05 Prozent auf 41,86 GBP) und Nestlé (+ 0,00 Prozent auf 91,36 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 7 795 557 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 503,271 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,21 zu Buche schlagen. Mit 10,12 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

