Zuversicht in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsende im Plus

Zum Handelsschluss bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,37 Prozent fester bei 4 214,37 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,064 Prozent auf 4 195,99 Punkte an der Kurstafel, nach 4 198,67 Punkten am Vortag.

Bei 4 195,99 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 218,34 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 0,130 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 095,45 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 14.11.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 916,73 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 14.02.2023, einen Stand von 3 935,81 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 2,99 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 250,97 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 2,17 Prozent auf 33,36 GBP), HSBC (+ 2,17 Prozent auf 6,23 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,05 Prozent auf 38,92 CHF), GSK (+ 1,60 Prozent auf 16,68 GBP) und SAP SE (+ 1,30 Prozent auf 164,88 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-0,68 Prozent auf 4,77 GBP), Roche (-0,57 Prozent auf 227,20 CHF), Deutsche Telekom (-0,52 Prozent auf 22,10 EUR), Allianz (-0,45 Prozent auf 244,60 EUR) und BAT (-0,39 Prozent auf 23,99 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 24 459 614 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 496,703 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Die Bayer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

