WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

Kursentwicklung 03.11.2025 09:29:07

Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich

Wie bereits am Vortag richtet sich der STOXX 50 auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,12 Prozent auf 4 760,38 Punkte zu. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,007 Prozent leichter bei 4 754,12 Punkten, nach 4 754,45 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 754,12 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 760,38 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 03.10.2025, bei 4 758,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 377,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 360,97 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. 3 921,71 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 1,92 Prozent auf 39,79 GBP), BP (+ 1,76 Prozent auf 4,50 GBP), Allianz (+ 1,46) Prozent auf 353,30 EUR), Richemont (+ 1,23 Prozent auf 160,65 CHF) und UniCredit (+ 1,09 Prozent auf 64,16 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-0,91 Prozent auf 54,36 GBP), GSK (-0,53 Prozent auf 17,71 GBP), Unilever (-0,46 Prozent auf 45,68 GBP), Airbus SE (-0,26 Prozent auf 212,85 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,20 Prozent auf 59,54 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 487 989 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 355,857 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 6,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BNP Paribas-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

