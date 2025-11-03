Unilever Aktie

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

Unilever-Anlage im Blick 03.11.2025 10:04:18

FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Unilever von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Unilever-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Unilever-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Unilever-Papier bei 45,12 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Unilever-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,216 Unilever-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 101,70 GBP, da sich der Wert eines Unilever-Anteils am 31.10.2025 auf 45,89 GBP belief. Damit wäre die Investition 1,70 Prozent mehr wert.

Unilever war somit zuletzt am Markt 112,38 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

