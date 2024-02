Zuversicht in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag

Am Dienstag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,18 Prozent stärker bei 3 406,91 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 516,195 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,111 Prozent schwächer bei 3 396,91 Punkten in den Handel, nach 3 400,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 392,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 416,35 Punkten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 359,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 128,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 233,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 436,25 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,41 Prozent auf 19,16 EUR), Nordex (+ 2,27 Prozent auf 9,73 EUR), Infineon (+ 2,00 Prozent auf 33,89 EUR), Kontron (+ 1,89 Prozent auf 21,54 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,87 Prozent auf 14,15 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil ADTRAN (-4,28 Prozent auf 6,04 USD), ATOSS Software (-2,75 Prozent auf 229,50 EUR), AIXTRON SE (-2,67 Prozent auf 31,73 EUR), SMA Solar (-1,13 Prozent auf 48,86 EUR) und Nemetschek SE (-0,65 Prozent auf 85,92 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 022 485 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 198,615 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Im TecDAX verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,77 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at