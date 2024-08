Zuversicht in Frankfurt: DAX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus

Am Mittwoch notiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,32 Prozent fester bei 18 470,35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,763 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,500 Prozent höher bei 18 503,18 Punkten, nach 18 411,18 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 564,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 464,77 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,389 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Stand von 18 235,45 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wies der DAX einen Stand von 17 932,17 Punkten auf. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, den Wert von 16 446,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,14 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 892,92 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 5,56 Prozent auf 140,98 EUR), Siemens Energy (+ 4,68 Prozent auf 26,60 EUR), Sartorius vz (+ 3,32 Prozent auf 261,10 EUR), Fresenius SE (+ 2,60 Prozent auf 32,73 EUR) und Infineon (+ 1,69 Prozent auf 32,14 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Siemens Healthineers (-7,39 Prozent auf 49,27 EUR), Deutsche Bank (-1,67 Prozent auf 14,37 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,20 Prozent auf 102,80 EUR), Heidelberg Materials (-1,17 Prozent auf 96,66 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,04 Prozent auf 60,99 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 432 423 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 224,995 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

DAX-Fundamentaldaten

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

