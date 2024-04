Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag mit Gewinnen

Am Montag verbucht der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1,65 Prozent auf 18 064,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 17 931,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 093,50 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 15.03.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 17 995,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.01.2024, bei 16 628,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, einen Stand von 15 819,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 7,88 Prozent. 18 633,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit adidas (+ 3,82 Prozent auf 203,90 EUR), Siemens (+ 3,03 Prozent auf 177,90 EUR), Covestro (+ 2,59 Prozent auf 51,10 EUR), Zalando (+ 1,96 Prozent auf 27,07 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,67 Prozent auf 76,63 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil RWE (-1,69 Prozent auf 31,94 EUR), Bayer (-1,06 Prozent auf 26,68 EUR), QIAGEN (-0,68 Prozent auf 37,86 EUR), Siemens Energy (-0,51 Prozent auf 17,54 EUR) und Deutsche Telekom (-0,47 Prozent auf 21,08 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 383 174 Aktien gehandelt. Mit 199,665 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

