Zuversicht in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag im Aufwind

Der NASDAQ Composite notiert heute im Plus.

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,22 Prozent stärker bei 15 036,93 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,199 Prozent schwächer bei 14 973,36 Punkten, nach 15 003,22 Punkten am Vortag.

Bei 15 069,29 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 972,91 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,50 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 20.11.2023, den Stand von 14 284,53 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 20.09.2023, bei 13 469,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.12.2022, notierte der NASDAQ Composite bei 10 547,11 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 44,77 Prozent nach oben. Bei 15 069,29 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 10 265,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Trinity Biotech (+ 12,31 Prozent auf 0,53 USD), Ebix (+ 9,88 Prozent auf 2,28 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (+ 7,94) Prozent auf 29,38 USD), AmeriServ Financial (+ 6,05 Prozent auf 2,98 USD) und Harmonic (+ 5,68 Prozent auf 12,10 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Arundel (-42,86 Prozent auf 0,10 CHF), QC (-12,26 Prozent auf 0,68 USD), Microvision (-7,01 Prozent auf 2,59 USD), DexCom (-4,50 Prozent auf 117,75 USD) und Donegal Group B (-4,49 Prozent auf 14,26 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 5 506 814 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,778 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,66 erwartet. CRESUD lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 39,66 Prozent.

