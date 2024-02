Zuversicht in Wien: ATX Prime liegt schlussendlich im Plus

Der ATX Prime schloss den Mittwochshandel im Plus ab.

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,27 Prozent höher bei 1 713,76 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,006 Prozent auf 1 709,08 Punkte an der Kurstafel, nach 1 709,18 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 720,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 703,85 Punkten lag.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,136 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wurde der ATX Prime auf 1 684,50 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 631,19 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 21.02.2023, einen Stand von 1 755,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 sank der Index bereits um 0,016 Prozent. Bei 1 750,09 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit PORR (+ 3,62 Prozent auf 14,30 EUR), Palfinger (+ 2,29 Prozent auf 24,55 EUR), OMV (+ 2,16 Prozent auf 41,68 EUR), Raiffeisen (+ 1,72 Prozent auf 20,10 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 1,38 Prozent auf 8,82 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil UBM Development (-1,85 Prozent auf 21,20 EUR), Telekom Austria (-1,60 Prozent auf 7,97 EUR), AT S (AT&S) (-1,38 Prozent auf 20,06 EUR), Rosenbauer (-0,96 Prozent auf 30,80 EUR) und IMMOFINANZ (-0,94 Prozent auf 21,00 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 066 058 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 21,887 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentaldaten

2024 verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die Semperit-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at