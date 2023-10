NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 50 auf 48 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im europäischen Investitionsgütersektor dürfte sich das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal zum zweiten Jahresviertel verlangsamt haben, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Margen sollten bei den meisten Unternehmen stabil geblieben sein, gestützt von einem weiterhin positiven Preis/Kosten-Verhältnis./edh//ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2023 / 07:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.