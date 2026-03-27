NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Das Technologieunternehmen dürfte Ende April gute Quartalszahlen vorlegen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positive Trends aus dem vierten Quartal sollten sich zum Jahresauftakt fortgesetzt haben./rob/niw/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 11:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 11:25 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.