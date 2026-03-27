ABB Aktie
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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Das Technologieunternehmen dürfte Ende April gute Quartalszahlen vorlegen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positive Trends aus dem vierten Quartal sollten sich zum Jahresauftakt fortgesetzt haben./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 11:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 11:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
65,00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
62,62 CHF
|
Abst. Kursziel*:
3,80%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
63,10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,01%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
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