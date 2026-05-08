ABB Aktie
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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ABB nach einem Treffen mit Unternehmensmanagern auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 71 Franken belassen. Das größte Wachstumspotenzial der Schweizer liege derzeit in Mittelspannungsprodukten, schrieb George Featherstone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es würden aber auch Chancen im Bereich Flüssigkeitskühlung gesehen, der indirekt angegangen werden solle./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 13:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
71,00 CHF
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Rating jetzt:
Equal Weight
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Kurs*:
81,14 CHF
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Abst. Kursziel*:
-12,50%
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Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
81,40 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
-12,78%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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