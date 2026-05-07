NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB nach einer Telefonkonferenz mit dem Chef Morten Wierod auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Die Dynamik im Geschäft mit Datenzentren bleibe hoch, schrieb Rizk Maidi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So setzten sich bei der Ausrüstung der Datenzentren die Mittelspannungs-Frequenzumrichter des Elektronikkonzerns immer mehr gegen Niederspannungs-Frequenzumrichter durch./rob/bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.